Newcleo, nel CdA entrano Manfredi Lefebvre D'Ovidio ed Elisabeth Rizzotti

Royal Caribbean Group

(Teleborsa) -, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare, ha annunciato la nomina dinel proprioDall'inizio degli anni '90, ricopre il ruolo di, supervisionando il portafoglio di investimenti trasformativi del gruppo. Inoltre, dal 2019 è Presidente Esecutivo di Abercrombie & Kent e, dal 2021, Vice Presidente di Arqit Quantum. La sua esperienza di leadership comprende un incarico di 19 anni come Presidente di Silversea Cruises, durante il quale ha ampliato significativamente la presenza globale dell'azienda prima della acquisizione da parte diLefebvre d'Ovidio ha ricoperto, tra cui Presidente Esecutivo di Quintessential Brands Group e Presidente Esecutivo di Air Asia. Inoltre, è Global Senior Advisor presso Rothschild.Il signor Lefebvre d'Ovidio sarà affiancato da, co-fondatrice e COO di newcleo, anche lei nominata a far parte del. Fisica di formazione, dopo un breve periodo al CERN, ha intrapreso la carriera nel mondo della finanza, lavorando inizialmente per importanti società internazionali di consulenza e successivamente per diverse banche commerciali, dove per 30 anni ha sviluppato una solida esperienza manageriale."Siamo lieti di dare il benvenuto a Manfredi Lefebvre d'Ovidio nel nostro Consiglio di Amministrazione - ha detto Stefano Buono, fondatore e CEO di newcleo - In qualità di, ha seguito e sostenuto l'azienda sin dall'inizio, e sono entusiasta che abbia deciso di dedicare ancora di più le sue capacità strategiche e le sue impressionanti doti di leadership per ampliare i nostri sforzi verso un futuro energetico a zero emissioni"."Sono altrettanto lieto che Elisabeth Rizzotti entri a far parte del Consiglio di Amministrazione in questo momento - ha aggiunto - La sua, dimostrata brillantemente in questi primi anni di newcleo, la rende un complemento naturale per il CdA e rafforzerà un team che è già impressionante e ben equilibrato".