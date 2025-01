Pro-Gest, nuovo piano al 2027: previsto acquisto stabilimenti e rimodulazione debito

(Teleborsa) - Il CdA di, il principale gruppo cartario italiano che si trova in uno stato di tensione finanziaria, ha, finalizzato a un progressivo recupero della marginalità operativa, grazie anche alla riduzione dei costi legati ai canoni di locazione e alla semplificazione della struttura societaria.Il piano punta su unaa fronte di una sostanziale stabilità dei costi di struttura e variabili, si legge in una nota. Il piano sarà sottoposto all'esperto indipendente nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, alla quale ha fatto ricorso la sola capogruppo Pro-Gest e non le altre società del Gruppo, e costituirà la base di dialogo per l'accordo di finanziamento con i creditori.Contestualmente, la società ha esaminato laaggiornata al 31 ottobre 2024, che evidenzia ricavi per 85 milioni di euro (434 milioni di euro i ricavi consolidati di gruppo), con volumi in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un patrimonio netto contabile di 359 milioni di euro.Tra le linee guida del piano industriale, ilavviato nel biennio 2022-2023 presso lo stabilimento di Altopascio (LU). Questo include l'ultimazione dell'installazione di un nuovo ondulatore, un incremento dei volumi produttivi ed un conseguente miglioramento dell'efficienza energetica complessiva. Previste anche più risorse per la crescita nella sede direzionale di Istrana (TV).Il piano si focalizza sulla riorganizzazione e sull'efficientamento di specifiche aree di business, tra cui l', il principale scatolificio del Gruppo, nell'ottica di una razionalizzazione complessiva e di una maggiore saturazione degli impianti più efficienti. Queste operazioni libereranno dei siti produttivi, con conseguenti dismissioni di asset "non core" cioè non strategici, i cui proventi verranno destinati alla progressiva riduzione del livello di indebitamento.Nell'ambito del piano industriale, è prevista un'operazione straordinaria finalizzata allautilizzati da alcune aziende del Gruppo, nonché al recupero del credito vantato nei confronti di AMG, società correlata anch'essa coinvolta in una procedura di ristrutturazione del debito. Questa operazione consentirebbe al Gruppo Pro-Gest di acquisire la proprietà degli stabilimenti di Altopascio e Sesto Fiorentino, attualmente di proprietà di società del Gruppo AMG e condotti in locazione.Sotto il profilo della manovra finanziaria, sottoposta ai creditori unitamente alle linee guida del piano industriale, la società prospetta una, con meccanismi di rimborso anticipato obbligatorio in coincidenza temporale con il completamento del piano di dismissioni programmate, unitamente alla revisione degli oneri finanziari.