SLB incrementa dividendo e buyback dopo 2024 in crescita

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha chiuso ildel 2024 condi 9,28 miliardi di dollari, aumentati dell'1% sequenzialmente e del 3% anno su anno. L'del è stato di 1,10 miliardi di dollari, diminuito dell'8% sequenzialmente e del 2% anno su anno. Il board ha approvato un aumento del 3,6% del dividendo trimestrale in contanti a 0,285 dollari per azione.I ricavidi 36,29 miliardi di dollari sono aumentati del 10% anno su anno. L'utile netto annuale di 4,46 miliardi di dollari è aumentato del 6% anno su anno."Il 2024 è statoper SLB poiché abbiamo navigato con successo nelle mutevoli condizioni di mercato per generare crescita di ricavi ed EBITDA, espansione del margine e un solido free cash flow", ha affermato il"Mentre laa causa dell'eccesso di offerta globale, prevediamo che lo squilibrio dell'offerta di petrolio si attenuerà gradualmente - ha aggiunto - La crescita economica globale e una maggiore attenzione alla sicurezza energetica, unite alla crescente domanda di energia da parte di AI e data center, sosterranno le prospettive di investimento per l'industria petrolifera e del gas per il resto del decennio"."Poiché riteniamo che le nostre azioni siano sottovalutate rispetto alla solidità della nostra attività, abbiamo avviato transazioni di(ASR) per riacquistare 2,3 miliardi di dollari di azioni ordinarie della nostra azienda. Ciò ci mette in una posizione tale da aumentare il rendimento totale per gli azionisti da 3,3 miliardi di dollari nel 2024 a un minimo di 4 miliardi di dollari nel 2025", ha concluso Le Peuch.