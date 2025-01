Banco BPM, Fitch mantiene rating in Rating Watch Positive per offerta UniCredit

Banco BPM

UniCredit

(Teleborsa) - Fitch Ratings hail Long-Term Issuer Default Rating (IDR) "BBB-" die l'IDR a breve termine "F3" in(RWP).Il RWP sul'IDR di Banco BPMdisu tutte le azioni ordinarie di Banco BPM, si legge in una nota. La transazione è soggetta all'approvazione normativa e il successo dell'offerta è subordinato all'acquisizione da parte di Unicredit di almeno due terzi delle azioni di Banco BPM, ma Unicredit potrebbe anche accettare l'acquisizione di almeno il 50% +1 azione.L'agenzia di rating evidenzia chesui tempi di qualsiasi completamento dell'offerta di scambio, in particolare perché il consiglio di amministrazione di Banco BPM ritiene che i termini dell'offerta non riconoscano i punti di forza sottostanti della banca e la redditività prevista.Fitch si aspetta di risolvere l'RWP una volta completata l'offerta di scambio e il risultato è chiaro, il che, ad esempio se la transazione viene ritardata a causa del processo di autorizzazione normativa o di trattative prolungate.Fitch hail Derivative Counterparty Rating (DCR) didi "BBB(dcr)" su RWP poiché l'agenzia non lo ritiene più rilevante per la sua copertura perché Banco BPM ha riorganizzato le sue attività di trading. Allo stesso tempo, ha assegnato a BBPM un DCR di "BBB(dcr)" su RWP.