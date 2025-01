ESPE acquista il 30% di Soland per crescere nel fotovoltaico

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha adel capitale sociale di, società piemontese operante nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficienza energetica, con un'opzione sul restante 40% dello stesso socio venditore.L'operazione, coerentemente a quanto comunicato in sede di IPO, ampliando la presenza territoriale e potenziando l'offerta di soluzioni integrate per la transizione energetica."Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita e diversificazione, segnando la quarta acquisizione realizzata da ESPE dalla quotazione su Euronext Growth Milan - ha detto l'- Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo rafforzato la nostra struttura con l'acquisizione di Permatech, leader nello sviluppo di grandi impianti fotovoltaici, e con l'ingresso in Rigoni Lab, specializzata nell'ingegneria applicata e nel supporto alle attività autorizzative. Abbiamo inoltre conferito l'attività di Operation & Maintenance alla nostra controllata Reflow per ottimizzare i servizi post-vendita e garantire una gestione efficiente degli impianti. L'ingresso in Soland completa la nostra filiera, integrando un partner con un forte know-how nella realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici industriali, consolidando così la nostra presenza nel Nord-Ovest italiano e ampliando la nostra offerta".Al 31 dicembre 2023, Soland ha realizzato unpari a circa 7,1 milioni di euro e undi circa 1,7 milioni di euro, pari a un EBITDA Margin del 24% circa a fronte di un indebitamento finanziario netto (cash positive) per 0,2 milioni di euro. La struttura organizzativa composta da persone altamente specializzate contava al 31 dicembre 2023 un organico pari a 22 unità.L'operazione ha ad oggetto l'acquisto da parte di ESPE del 30% del capitale sociale di Soland, con opzione sull'ulteriore 40%, dall'azionista venditore Enermill Energie Rinnovabili, per un. In particolare, il prezzo verrà corrisposto tramite risorse proprie in più tranche entro il 30 settembre 2025.È previsto che l'del capitale sociale di Soland, ancora detenuto da Enermill Energie Rinnovabili, che si è impegnato a non trasferire la propria quota residuale per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, sia soggetto a una favore di ESPE, esercitabile in un'unica tranche a partire dal diciannovesimo mese successivo al closing e per un periodo di 30 giorni, per un valore complessivo fisso e invariabile pari a 1,88 milioni di euro. Il rimanente 30% è in mano a un altro socio.