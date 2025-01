illimity cambia organizzazione in vista nuovo piano. CdA nomina Fagioli Deputy CEO

illimity Bank

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nell’ambito delle attività funzionali anche alla predisposizione del nuovo piano industriale e focalizzazione sul core business del credito alle PMI in specifici segmenti in ambito performing e reperforming, ha approvato uncon responsabilità su tutti gli ambiti di business della Banca e del Gruppo illimity e, altresì, designando Giovanni Lombardi quale Deputy CEO a presidio e coordinamento delle funzioni centrali; a seguito di tali individuazioni è stato avviato l’iter regolamentare ai fini della nomina.Lo rende noto la banca comunicando, inoltre, che, in coerenza con il predetto nuovo assetto organizzativo, si è interrotto il rapporto di lavoro con Andrea Clamer, cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni.