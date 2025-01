Borgosesia, aggiornato piano strategico al 2027: margine lordo atteso di 64 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in assets alternativi, ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato ilapprovato nel dicembre ’23, estendendone al contempo la durata al 2027.Dalil documento – pur ipotizzando una crescita degli asset under management ripartita in un arco temporale più lungo di un anno– evidenzia undelle attività operative del triennio ‘25-‘27 stimato in complessivied undella capogruppo a fine Piano, al lordo della distribuzione di dividendi e degli effetti fiscali, atteso inGlia piano sono previsti in sensibile crescita sino ad un valore prossimo aial 2027, ma con una componente largamente prevalente di gestione per conto di terzi investitori. Sotto il profilo della selezione degli asset di investimento collegati al mondo immobiliare saranno ancor più previlegiati target rivenienti da special situation con orizzonti temporali di disinvestimento massimi di 36 mesi.In terminiil Piano segna anche una progressiva accelerazione del processo diverso un modello two sided markets che consolidi il profilo di Borgosesia come - Alternative Asset Manager - ossia una piattaforma di investimento e gestione, focalizzata sulle special situation e opportunities.In particolare, a fianco dell’asset class tipica del Gruppo – cioè quella inerente single name NPL e/o ristrutturazioni nel mondo immobiliare incentrata su interventi value added di durata contenuta e caratterizzati da una incidenza dei capex limitata – troverà posto in maniera più rilevante quella alternative che si concentrerà sulle attività a supporto dei processi di turnaround aziendali, mettendo a frutto le sinergie sviluppabili con la società OneOSix nel campo della “”. L’di, per la quale sono in corso le interlocuzioni inerenti gli aspetti autorizzativi della Vigilanza, è attesa perfezionarsi nei prossimi mesi.Da ultimo il Piano, al solo fine di anticipare il raggiungimento dei relativi obiettivi, considera anche la possibilità, al verificarsi delle opportune condizioni economiche, di dar corso alla dismissione di parte del“diretto” anchenell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.