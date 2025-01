Xenia presenta piano 2025-2028, a fine triennio atteso fatturato oltre 120 milioni

Xenia Hôtellerie Solution

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels, comunica i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2024, non sottoposti a revisione, e il Piano Industriale 2025-2028, che conferma la vision e le prospettive di crescita delle sue linee di business con rimodulazioni in grado di valorizzare e rendere ancora più efficace il suo modello di business., evidenziando una crescita di circa il 13,9% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (euro 50,2 milioni). L’ EBITDA risulta nell’ordine di 2,5 milioni in calo del 45,7% rispetto al 2023 (euro 4,6 milioni); tale dato sconta i costi sostenuti per le operazioni di M&A e i maggiori costi di struttura.I KPI delconfermano in larga parte le previsioni elaborate per l’intero Esercizio 2024. Il quarto trimestre 2024 ha registrato Ricavi per 15,1 milioni di euro (+15,3% rispetto a 13,1 milioni di euro del quarto trimestre 2023) e un EBITDA pari a 0,6 milioni di euro (1,8 milioni di euro nel quarto trimestre 2023). Positivo anche nel Q4 l’andamento del fatturato per tutte le linee di businessIl, superando i 120 milioni di euro entro il 2028, con l’obiettivo di arrivare a triplicare l’EBITDA margin raggiungendo un range del 10-12%.Il piano prevede investimenti per 25 milioni di euro per i primi due anni.Le 4 acquisizioni fatte nel corso del 2024 daranno il loro contributo pieno al conto economico a partire dal 2025, sostenendo la performance dei ricavi, attesi in crescita di circa il 20% e pari a circa 70 milioni di euro, e dell’Ebitda, il cui margine si dovrebbe attestare tra il 7 e l’8 percento. Nel 2025 sono previste nuove acquisizioni di Hotel e Incoming Company, che a loro volta forniranno un contributo di crescita per gli anni successivi.Ulteriore incremento del numero e della contribuzione ai ricavi di gruppo da parte dei Phi Hotels, il cui fatturato atteso raggiunge i circa 34 milioni di euro, in forte aumento dai 13 milioni di euro del 2024. Importante cambio di mix nella linea di business Accommodation.Il Compound Annual Growth Rate (CAGR) al 2028 delle revenue 2024 è previsto sopra il 20%, con un valore di fine periodo che supera i 120 milioni di euro. Continua la sua forte crescita il fatturato dei Phi Hotels, che supera i 75 milioni di euro, mentre i ricavi dell’Accommodation si stabilizzano sopra i 44 milioni di euro. In lieve crescita la Distribuzione. L’Ebitda margin si attesterà tra il 10% e il 12%.