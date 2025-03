Leonardo, downgrade di Equita a Hold dopo la corsa del titolo

Equita

(Teleborsa) -ha tagliato a "" da "Buy" lasu, big italiano della difesa, alzando ilper azione (+26%) dopo la pubblicazione dei conti 2024 e il nuovo piano "Pur sapendo che il news flow del settore difesa resterà positivo e Leonardo sia ben posizionata per cavalcarlo, oltre ad aver dimostrato capacità nel raggiungere quanto promesso,- si legge nella ricerca - Ulteriore upside in caso di "soluzione definitiva" per le Aerostrutture (entro fine anno), mentre l'obiettivo di realizzare acquisizioni in Cyber/Space rischia di diventare costosa visto il re-rating dei multipli del settore".Il target è stato incrementato con mark-to-market asset quotati (+60% dal 14 febbraio), fine tuning asset Difesa, MBDA ed Elicotteri, inclusione per la prima volta dell'upside del ReArm per circa 5PS (+12%) partendo dal fatturato aggiuntivo stimato al 2030, condel piano e applicando un multiplo di 8x (trascurando eventuali capex aggiuntivi)."Il- evidenzia Equita - Leonardo ha presentato una sensitivity in base alla quale 100bps di spesa militare aggiuntiva sul PIL implicano ordini aggiuntivi per 2/3 miliardi sia dall'Italia (hit ratio del 35%) che da EU ex-Italia (hit ratio del 4%), di fatto indicando in 4-6 miliardi il potenziale fatturato aggiuntivo idealmente al 2030 (+15/+25% vs stima). Nessun dubbio che l'EU è all'inizio di un ciclo di investimenti militari senza precedenti, ma gli effetti saranno diluiti nel tempo (tempistica da chiarire), revisioni non possono essere escluse e vari paesi avevano già previsto un aumento (es. l'Italia dall'1,5% nel 2024 al 2% nel 2028)".