Next Re torna in utile nel 2024. Dividendo di 0,06 euro e nuovo piano

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon unpari a 1,61 milioni di euro (rispetto alla perdita pari a 9,44 milioni al 31 dicembre 2023), che riflette la variazione del fair value degli asset in portafoglio negativa per complessivi -10,65 milioni e il risultato netto della gestione finanziaria pari a 10,30 milioni (a seguito della rilevazione del provento, per un importo pari a 11,53 milioni, connesso allo stralcio del finanziamento sottoscritto a gennaio 2021 con CPI Property Group).L'per l'esercizio 2024 è pari a 2,06 milioni di euro, rispetto a quello negativo e pari a -0,64 milioni al 31 dicembre 2023. Ilè pari a 1,35 milioni di euro, rispetto a 57,08 milioni al 31 dicembre 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre la distribuzione di un(al lordo delle eventuali ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria in circolazione. La proposta di distribuzione del dividendo da parte del Consiglio di Amministrazione prevede che lo stacco della cedola numero 4 avverrà il 5 maggio 2025, con record date il 6 maggio 2025 e pagamento il 7 maggio 2025.Il CdA ha inoltreche prevede una significativa crescita dimensionale del portafoglio immobiliare - valutata maggiormente sostenibile rispetto a quanto previsto dal precedente piano industriale 2024-2028 - da realizzarsi medianteche, unitamente al significativo taglio dell'indebitamento finanziario realizzato a fine 2024, consentirà ragionevolmente a Next Re di presentarsi al termine del periodo di Piano con economics, condizioni dimensionali e di profittabilità tali da renderla uno strumento in grado di generare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders.