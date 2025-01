A2A, primo European Green Bond collocato sul mercato

A2A

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il collocamento del proprioinaugurale dae durata di, il primo sul mercato per questo nuovo strumento da parte di un emittente corporate europeo. L’European Green Bond ha riscosso un notevole interesse ricevendodagli investitori per complessivi 2,2 miliardi di euro, circa 4,4 volte l’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad unpari a 99,080% ed avrà unpari a 3,737% e una cedola fissa pari a 3,625%, con uno spread di 125 punti base rispetto al tasso mid-swap di riferimento., regolati da legge inglese e destinati ad investitori istituzionali, sono stati emessi a valere sulapprovato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e saranno ammessi a quotazione, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale, sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana a partire dal 30 gennaio 2025.In conformità con quanto previsto dal, i proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare o rifinanziare progetti così come verrà indicato nelverificato da, che sarà pubblicato entro la data di emissione (issue date) nell’apposita sezione di Finanza Sostenibile del sito di A2A, senza ricorrere all’utilizzo del flexibility pocket. I progetti selezionati saranno al 100% allineati alla Tassonomia Europea, centrali per attuare il Piano Strategico del Gruppo nell’ambito della transizione energetica e dell’economia circolare, come lo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la raccolta di rifiuti."Con questa emissione obbligazionaria A2A si conferma punto di riferimento nello sviluppo di strumenti di finanza sostenibile. Questo nuovo prodotto insieme agli strumenti ESG già adottati dal Gruppo supporta il percorso verso la transizione ecologica grazie ad investimenti allineati alla Tassonomia Europea, come previsto dal Piano Strategico – ha commentato, CFO di A2A –. Inoltre, con questa emissione A2A diventa il primo emittente corporate italiano con un bond emesso a valere sul Programma EMTN approvato dall’autorità domestica. Questa operazione rafforza ulteriormente il legame esistente fra strategia finanziaria e strategia sostenibile e ci avvicina al target del 90% di fonti di finanziamento sostenibili previsto per il 2030".