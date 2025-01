Buzzi, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

Barclays

Buzzi

Heidelberg Materials

Vicat

(Teleborsa) -ha confermato la raccomandazionee incrementato aper azione (da 42 euro, +12%) il target price su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento.La revisione è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, in cui gli analisti dicono di aspettarsi un, con limitate perturbazioni meteorologiche e solidi trend dei prezzi, ma credono che l'ostacolo delle aspettative prezzo/costo sia aumentato per l'anno fiscale 2025, data la difficile prospettiva di volume.Con le azioni in aumento del 37% dall'inizio del Q4, Barclays è passata da Overweight a Equal Weight sulla tedesca, con un rapporto rischio/rendimento che sembra più ragionevole.a Overweight da Equal Weight per la francese, con le azioni sono rimaste indietro rispetto al rischio di domanda EM e al bilancio con leva finanziaria, e vedono questo livello come un'opportunità di ingresso.