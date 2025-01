Hera, Iacono: importante piano investimenti sarà finanziato da forte generazione di cassa

Hera

(Teleborsa) - "Per il 2024 prevediamo di chiudere con un margine operativo lordo superiore a 1,55 miliardi di euro, un risultato sostenuto da tutti i business in portafoglio e in particolare dalle attività strutturali,, caratterizzato da alcune opportunità non ricorrenti di reddito soprattutto nella filiera energy". Lo ha affermatodel Gruppo, dopo la visione dei risultati preconsuntivi 2024 e l'approvazione del Piano industriale al 2028 "Questa performance hafinanziaria con un rapporto debito netto/MOL inferiore a 2,6x, stabile rispetto all'anno precedente - ha aggiunto - Una buona performance perfettamente in linea con il nuovo Piano industriale, che prevede 5,1 miliardi di investimenti lordi, di cui circa 3 miliardi indirizzati alla transizione green dei territori serviti"."L'importante impegno finanziario richiesto in arco piano per sostenere il piano investimenti a beneficio dello sviluppo industriale sarà comunque, che consentirà anche di mantenere al 2028 la leva finanziaria al di sotto della soglia prudenziale del 3x, riconfermando la solidità finanziaria e creando ulteriore flessibilità per poter cogliere future nuove opportunità", ha concluso Iacono.