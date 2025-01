RAI, raggiunto accordo su contratto con sindacati lavoratori non giornalistici

(Teleborsa) -con le principali organizzazioni sindacali rappresentative del(CISL, UIL, UGL, SNATER, LIBERSIND) in merito alper quadri, impiegati ed operai delle società del Gruppo.L’ipotesi di accordo sottoscritta, che riguarda circa,- - sierga una nota della Rai - è stata definita dopo una trattativa molto intensa, con l’obiettivo condiviso di dare una risposta rapida alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori, con una particolare. Le parti hanno voluto dare un, soprattutto per le categorie con i livelli retributivi più bassi. Non si conoscono però i dettagli economici dell'accordo.L'accordo sottoscritto - afferma la Rai - è un passaggio importante che pone le basi per affrontare con la piena partecipazione di tutti i dipendenti il percorso di trasformazione in digital media company, che vedrà l’Azienda impegnata nel potenziamento tecnologico e dei modelli produttivi, nello sviluppo di nuove competenze e nell’introduzione di nuove figure professionali. L’Azienda, venendo incontro alle aspettative dei lavoratori coinvolti, ha previsto anche efficaci