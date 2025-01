Wayla, round pre-seed da 900 mila euro tra equity e debito

(Teleborsa) -, la prima startup italiana a fornire un servizio di van pooling, ha chiuso un, a pochi mesi dal lancio del servizio a Milano lo scorso 31 ottobre 2024.Wayla ha raccolto un totale di 900 mila euro attraverso, con la partecipazione di investitori e business angel di rilievo, tra cui MobilityUp, Moffu Labs, Sullivan Ventures, Luca La Mesa e Marco Cartasegna.Wayla nasce dalla volontà dei suoidi rispondere alla crescente difficoltà di spostarsi in città, soprattutto nelle ore serali, proponendo una soluzione alternativa che integra le opzioni di mobilità urbana già disponibili. Il servizio di Wayla consente ai passeggeri di condividere i tragitti, riducendo il numero di veicoli in circolazione durante le ore serali e notturne.La flotta di Wayla, attualmente di 7 veicoli, è in espansione, con la previsione di arrivare a 9 mezzi entro il mese di febbraio, mentre l'azienda continua ad assumere per supportare questa crescita. L'in cui il servizio è disponibile e la finestra operativa sono state ampliate. Dal lancio, l'app di Wayla ha registrato quasi 50.000 download, mentre il numero di corse cresce a doppia cifra mese su mese."Wayla è il frutto della nostra passione per la mobilità sostenibile e del nostro impegno a migliorare la qualità della vita urbana - hanno dichiarato Carlo Bettini CEO & Co-Founder e Mario Ferretti Founder di Wayla - Il recente round di investimento, ci permetterà didi Wayla, continuando a investire sull' innovazione nel settore della mobilità urbana".