Borse europee deboli. A Milano protagonista il risiko bancario. Vola Mediobanca, pesante MPS

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Negli USA, sostanzialmente stabile l'A Piazza Affari MPS ha lanciato un’OPS totalitaria su Mediobanca . Tra le altre banche, l’amministratore delegato di, Andrea Orcel è tornato a parlare sia dei potenziali benefici di un’aggregazione con Banco BPM, sia della volontà di chiarire con il Governo tedesco per portare avanti l’operazione su CommerzbankL'è in aumento (+0,89%) e raggiunge quota 1,051. Lieve aumento dell', che sale a 2.772,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 74,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,65%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,73%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 38.418 punti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,93 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.360,1 milioni di euro, pari al 52,96% rispetto ai precedenti 2,57 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi di azioni del 24/01/2025.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 7,72%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,36%.Su di giri(+3,87%).Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,02%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,91%.scende del 2,86%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Tra i(+4,38%),(+3,25%),(+2,61%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,95%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,73%.