CF Industries Holdings paga dazio con un downgrade

(Teleborsa) - In forte ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 6,85%.A pesare sulle azioni contribuisce il downgrade deciso da JP Morgan. Gli esperti dell'ufficio studi hanno tagliato la raccomandazione sul titolo del produttore di fertilizzanti a "underweight" dal precedente "neutral".La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 91,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 86,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 84,93.