Pesante sul mercato di New York Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,86% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 313,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 298,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 328,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)