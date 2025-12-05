Pesante sul mercato di New York Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,86% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Huntington Ingalls Industries
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Huntington Ingalls Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 313,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 298,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 328,5.
