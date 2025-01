Unioncamere e Uniontrasporti: al via roadshow nazionale per logistica collaborativa

(Teleborsa) -n roadshow che toccherà le principali città italiane e metterà a confronto aziende e operatori del settore verso un approccio alle attività improntato sulla Logistica Collaborativa: un mix di coordinamento e cooperazione tra gli attori coinvolti, preservando la competitività di ciascuno ma costruendocapace di sviluppare a pieno regime benefici per oltre 10 miliardi di euro a livello nazionale.- spiega la nota - ha il patrocinio di Unioncamere e il supporto tecnico di Uniontrasporti, la società in house del sistema camerale che sostiene lo sviluppo e la strategicità di infrastrutture, logistica e trasporti, e dell’Osservatorio Transport Compliance Rating, che ha messo a punto il primo modello di valutazione internazionale per il trasporto e la logistica. A Roma sono presenti al tavolo alcune decine di imprese e associazioni che danno così inizio ad un percorso virtuoso che, sotto l’egida del sistema camerale italiano, toccherànei prossimi mesi le Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di diverse città italiane tra cui Firenze, Bologna, Milano, Napoli e Bari.“La parola d’ordine della logistica collaborativa è coopetizione: un mix di cooperazione e competizione – ha commentatoirettore di Uniontrasporti - Facile a dirsi, meno a concretizzarsi senza un dialogo e un confronto trasparente tra le imprese cheil sistema camerale italiano, con questa iniziativa, intende promuovere. L’obiettivo è abbattere diffidenze e timori e condurre il settore a una crescente efficienza e flessibilità con una riduzione dei costi operativi,