Carburanti più cari in Italia: per i rifornimenti servono 4,18 miliardi di euro in più all'anno, pesano le tasse

(Teleborsa) - Secondo uno studio condotto dal, i prezzi deisono tornati a salire in Italia, aumentando la distanza con il resto d'Europa. Secondo l'analisi infatti gli italiani pagano per i rifornimentiin più all'anno rispetto agli altri europei. Lo studio ha messo a confronto i prezzi dei carburanti, analizzando anche il peso finale della tassazione sugli automobilisti.Secondo i dati del Mase ilha raggiunto nell'ultima settimana una media di, il quarto più alto dietro solo a Danimarca (2,035 euro al litro), Olanda (1,970 euro) e Grecia (1,844 euro). Rispetto alla media Ue di 1,707 euro al litro, gli italiani pagano la verde ben 11,6 centesimi in più, con la conseguenza che un pieno costa agli automobilisti italiani circa 6 euro in più rispetto alla media europea. Se si considerano due pieni al mese per 17,1 milioni di auto a benzina circolanti in Italia, si tratta di un aggravio di spesa da ben 2,46 miliardi di euro annui.Ilsi è attestato invece a 1,726 euro al litro, 8,6 centesimi in più rispetto alla media Ue, con l'Italia che si piazza al sesto posto tra i paesi europei. La maggiore spesa è di 4,3 euro a pieno rispetto la media Ue, pari ad un aggravio complessivo, considerate le 16,7 milioni di auto diesel circolanti in Italia, da +1,72 miliardi di euro annui, ha calcolato il Centro di formazione e ricerca sui consumi.Si si guarda il prezzo dei carburanti al netto delle(Iva e accise), però, l'Italia scende all'undicesimo posto della classifica Ue per il prezzo della benzina (0,765 eur), e addirittura crolla al ventitresimo posto per il prezzo del gasolio (0,798 euro/litro), tra i più bassi d'Europa. Lapesa infatti 1,057 euro su ogni litro di verde, il 12,5% in più rispetto la media Ue, e per 0,928 euro su un litro di gasolio, il 15,4% in più. Con una media di due pieni al mese e ai listini attuali, gli italiani pagano 40,3 miliardi di euro all'anno solo di tasse (21,7 miliardi per la benzina, 18,6 miliardi per il diesel).Focus sui prezzi dell'energia anche dall'. L'Ufficio ha affermato che il processo di rientro dell’può ormai dirsi praticamente concluso – le rilevazioni definitive Istat per dicembre confermano una variazione media dell’1,3%, con un tasso annuo dell’1,0%, in calo rispetto al 5,7% del 2023 e, soprattutto, all’8,2% del 2022 – ma che restano, però, tensioni sui prezzi delle materie energetiche, che ancora non hanno riassorbito i picchi raggiunti due anni fa.Nel 2024, infatti, idi energia elettrica, gas e combustibili sono stati ancora superiori di quasi il 70% ai livelli del 2021. Imprese e famiglie italiane continuano a pagare tra lepiù alte d’Europa.