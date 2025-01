CNP Vita Assicura, raccolta premi in crescita del 25% nel 2024. Punta a nuove partnership

ING

(Teleborsa) -, parte del Gruppo internazionale CNP Assurances, ha chiuso il 2024 con unaaumentata di 679 milioni di euro (+25% pari a 3.358 milioni di euro nel 2024 vs 2.679 milioni di euro nel 2023) e il raddoppio della componente Unit Linked nel mix di vendita, oltre al rafforzamento delle Partnership in essere con primari gruppi bancari italiani.Nel 2025 CNP Vita Assicura continuerà sul percorso di crescita e sviluppo del mercato italiano attraverso lanella distribuzione ed un ulteriore miglioramento della qualità della propria offerta. Dopo aver siglato cinque nuove Partnership nel 2024, tra cui un accordo chiave cone il rafforzamento di collaborazioni esistenti come quella con Banca Patrimoni Sella & C., estesa per altri dieci anni, CNP Vita Assicura mira a rafforzare il suo posizionamento nel segmento Vita ad alto valore aggiunto in ambito Private e Wealth Management.Inoltre, ilcostituisce un ulteriore elemento cruciale del percorso di crescita della Compagnia, si legge in una nota."Chiudere il 2024 con risultati rilevanti e in linea con nostro nuovo Piano Strategico decennale è motivo di orgoglio, ma il nostro sguardo è già rivolto al futuro - ha dichiarato il- Nel 2025 continueremo a lavorare per rendere CNP Vita Assicura una Compagnia leader sul mercato per qualità sotto tutti i punti di vista: solidità patrimoniale, offerta prodotti, professionalità dei colleghi, attenzione alle persone e alla sostenibilità".