Consob: novità su sanzioni, consultazione con mercato su impegni

(Teleborsa) -lo comunica la stessa Autorità in una nota spiegando che ha avviato una consultazione con ilfinanziario sulle proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio volte a dare attuazione alla disciplina degli impegni, prevista dall’articolo 196-ter del D. Lgs. n 58/1998, a seguito delle novità introdotte dalla “Legge Capitali” (L. 5 marzo 2024, n. 21).che rende possibile l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio senza che si giunga all’irrogazione delle sanzioni, l’Italia ha compiuto un altro passo importante nell’avvicinamento ai Paesi europei che già prevedevano meccanismi di definizione alternativa dei procedimenti sanzionatori. Strumenti analoghi sono già in uso anche presso altre Autorità nazionali.proposte al Regolamento sul procedimento sanzionatorion particolare, fornire una “guida per l’uso” del nuovo strumento, definendo: i termini e le modalità da seguire per presentare una proposta di impegni, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione degli addebiti; l’esame di ammissibilità e di ricevibilità della proposta; la fase decisoria in cui la Consob è chiamata a valutare la proposta di impegni, potendo alternativamente disporne l’approvazione, che rende gli impegni obbligatori e chiude il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto con il conseguente riavvio del procedimento sanzionatorio; la disciplina relativa ai casi di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori; la riapertura del procedimento sanzionatorio, oltre che nel caso di rigetto di cui sopra, qualora si modifichi in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si sia fondata la decisione; i soggetti interessati contravvengano agli impegni assunti; la decisione si sia fondata su informazioni (trasmesse dalle parti) incomplete, inesatte o fuorvianti.Con l’occasione, inoltre, la Consob - conclude la nota - ha proposto ulteriori interventi di modifica al Regolamento in esame, funzionali a fornire chiarimenti, effettuare alcuni coordinamenti del testo, nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa nel suo complesso. Ulteriori margini di perfezionamento sono stati