Smart Capital, Intesa avvia copertura con Buy e TP a 1,80 euro per azione

Intesa Sanpaolo

Smart Capital

(Teleborsa) -hasu, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, con una" e undiper azione.Gli analisti affermano che Smart Capital puòattraverso il suo management team, ma anche sui suoi attuali investitori, che sono azionisti di maggioranza e/o ricoprono posizioni di top management in alcune delle più importanti PMI operanti nei settori dei sistemi di fissaggio, automotive, sanità, attrezzature industriali, design e comunicazioni, tra gli altri.Viene ricordato che l'attenzione degli investimenti di Smart Capital è rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) italiane, quotate o non quotate (o in fase pre-IPO). Nel segmento PIPE (Private Investment in Public Equity), Smart Capital si concentra principalmente sulle aziende quotate su Euronext Growth Milan (EGM), che rappresenta un interessante punto di ingresso per gli investitori, alla ricerca di una crescita nel business dell'investimento ma anche di unasu Euronext Milan (MTA) o Euronext STAR Milan (STAR).Smart Capital funge dae adotta un approccio di, che aumenta ulteriormente la sua gamma di opportunità di investimento. Smart Capital ha registrato una plusvalenza di 4,2 milioni di euro relativa a tutte le uscite dal 2020 e un IRR di oltre il 26%.Tra i, Intesa Sanpaolo evidenzia: una grande esposizione all'Italia, con relativo rischio paese; 2) una liquidità limitata, tipica delle PMI quotate italiane, che potrebbe avere un impatto sia su Smart Capital sia sulle sue società partecipate; 3) la necessità di svalutare/eliminare le società partecipate, con conseguente impatto sul patrimonio netto e sulla capacità di distribuire dividendi; e 4) il principale canale di crescita per Smart Capital è attraverso un aumento di capitale, che porterebbe a una diluizione per quegli azionisti che non sono disposti a partecipare.