Banca d’Italia e Istat: è online “La ricchezza dei settori istituzionali in Italia”

(Teleborsa) - Lae l'hanno pubblicato oggi, sui rispettivi siti web, la consueta. Alla fine del 2023, la, con un aumento del 4,5% rispetto al 2022 a prezzi correnti, il livello più alto dal 2005. Tuttavia, a prezzi costanti, la ricchezza è inferiore a quella del 2021 di oltre sette punti percentuali a causa dell’inflazione del 2022.Le attività non finanziarie, principalmente le abitazioni, sono aumentate del 1,6%, mentre le attività finanziarie sono cresciute del 7,1%, grazie all'andamento positivo di azioni, fondi comuni e riserve assicurative.Le passività finanziarie sono rimaste stabili, con un lieve calo nei prestiti compensato dall’aumento di altri conti passivi.Nel confronto internazionale, la ricchezza netta delle famiglie italiane è rimasta stabile rispetto al reddito lordo disponibile, mentre in Francia e Regno Unito ha registrato un calo. Per le società non finanziarie,Per le amministrazioni pubbliche,principalmente a causa dell’aumento delle passività (+8,8%) rispetto alle attività (+0,9%). A livello internazionale, l'Italia ha mostrato una dinamica simile a quella del Regno Unito, con un calo più accentuato nel 2023.