Bankitalia, primo aumento della domanda di prestiti delle imprese dal 3° trimestre 2022

(Teleborsa) - Neldel 2024 ida parte dellesono stati: l'effetto positivo della pressione concorrenziale e della maggiore tolleranza del rischio ha più che compensato l'impatto negativo della maggiore percezione del rischio. Lo comunica la, con i dati nazionali dell' indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey) della BCE generali per i finanziamenti alle imprese sono stati resimediante una riduzione dei tassi di interesse praticati, anche a seguito dei minori margini applicati dalle banche. I criteri di offerta sui prestiti per l'acquisto di abitazioni sono stati lievemente irrigiditi, mentre sono rimasti invariati quelli sui prestiti per il consumo.Per ilgli intermediari si attendono undei criteri per il credito alle imprese e un leggero irrigidimento di quelli per il credito al consumo; i criteri applicati ai mutui rimarrebbero invariati.Per la, la, riflettendo il maggiore fabbisogno di finanziamenti per investimenti fissi, scorte e capitale circolante, nonché il più basso livello dei tassi di interesse. La richiesta di prestiti da parte delle famiglie per l'acquisto di abitazioni ha registrato un nuovo marcato incremento; per il credito al consumo l'aumento è stato più moderato. Nel trimestre in corso la domanda di prestiti di imprese e famiglie crescerebbe in tutti i comparti.Le condizioni di accesso alsono, principalmente con riferimento ai depositi sia a breve sia a lungo termine e ai titoli di debito a medio-lungo termine. Nel trimestre in corso le condizioni di accesso alla raccolta non registrerebbero variazioni significative.Nel 2024 le nuove misure normative o di supervisione hanno contribuito a un. Nell'anno in corso le banche si attendono una ulteriore e significativa crescita delle attività ponderate per il rischio e un moderato incremento del capitale mediante nuove emissioni.Nei sei mesi terminanti nello scorso dicembre lae gli altri indicatori della qualità del credito non hanno esercitato alcun impatto sulle politiche di offerta. Gli effetti sarebbero nulli anche nel semestre in corso.Nel secondo semestre del 2024 i criteri di offerta sono stati inaspriti principalmente per le imprese dellaad alta intensità energetica. Per il semestre in corso le banche si attendono un ulteriore irrigidimento nei criteri di offerta nello stesso comparto.Negli ultimi sei mesi la variazione delladetenuta dalle banche presso l'Eurosistema ha esercitato un impatto lievemente restrittivo solo sui termini e le condizioni; nel semestre in corso non ci sarebbe alcun impatto né sulle politiche di offerta né sui volumi erogati.