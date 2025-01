IEG, ritorna MIR CLUB: appuntamento dedicato a DJ e Club Culture

IEG

(Teleborsa) - Dal 23 al 25 marzo tornaorganizzata da, presso il Polo Fieristico di Rimini con una nuova edizione dedicata all'innovazione tecnologica nel settore dell'audiovisivo e dell'intrattenimento. Sotto il tema "The Future of Audiovisual and Entertainment Technology", MIR 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per scoprire le novità che puntano a ridisegnare il rapporto con i contenuti multimediali per qualsiasi tipo di applicazione incluso quelle rivolte al mondo della DJ Culture con MIR CLUB.Forte del successo registrato nella precedente edizione,si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e influenti per il mondo della musica elettronica e del DJing in Italia. Il programma di quest’anno, ulteriormente impreziosito, è stato concepito per offrire un’esperienza unica, capace di combinare formazione, creatività e innovazione tecnologica, attirando sia i professionisti del settore, sia gli appassionati desiderosi di immergersi in un’atmosfera dinamica e coinvolgente. DEMOLITION PANEL si conferma l’appuntamento di punta della tre giorni riminese. Un'occasione unica per i giovani music-maker per far ascoltare le proprie tracce inedite a un grand jury composto da alcuni dei nomi più influenti dell’industria, professionisti di rinomata fama e credibilità, dal mondo della radio, della discografia e della produzione musicale. Questo spazio non si limita all'ascolto, ma si configura come una piattaforma di dialogo e crescita per i giovani producer. Grande attesa per un evento straordinario: lo SCRATCH VILLAGE. Dopo oltre trent’anni, il turntablism, la storica disciplina “hip hop oriented”, di creare musica con mixer, puntine e giradischi, torna alla Fiera di Rimini con i finalisti e i campioni italiani DMC degli ultimi anni, che si sfideranno a colpi di “cut e cueing”, di fronte ad alcuni dei nomi più storici della scena italiana. Durante la tre giorni riminese, non mancherà la tanto attesadi Federico Doria con i trucchi per ottenere il massimo dal proprio rider tecnico e i suggerimenti per preparare tre diversi setup (base, intermedio e avanzato) per le vostre gig.I più importanti brand di tecnologia e accessori per djche torna con la più grande esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia, arricchita di tante novità e coordinata da tutor qualificati pronti a guidarvi nella scelta dell’attrezzatura ideale per le vostre esigenze.