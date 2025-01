LVMH, nel 2024 ricavi a 84,7 miliardi (+1%). Arnault: "entriamo nel 2025 con fiducia"

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso del lussochiude l'esercizio 2024 conper 84,7 miliardi (+1%) a dispetto del "difficile contesto economico e geopolitico, nonché dell'elevata base di confronto con gli anni precedenti", sottolinea il gruppo in una nota.L'per il 2024 è stato di 19,6 miliardi (-14%) pari a un margine operativo del 23,1%, nettamente superiore a quello pre-crisi, ma impattato dall'effetto cambi. La quota di utile netto del gruppo è stata di 12,6 miliardi (-17%).Illibero è stato di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 29%., ha commentato: ". Questa capacità di resistere alla tempesta in periodi altamente turbolenti, già dimostrata in molte occasioni nella storia del nostro Gruppo, è un'ulteriore testimonianza della forza e della pertinenza della nostra strategia. La creatività e l'altissima qualità dei nostri prodotti, il nostro fermo impegno verso l'eccellenza, l'agilità dei nostri team e il buon equilibrio geografico delle nostre sedi sono alla base del successo di LVMH e delle sue Maison, sostenuto dalla dedizione di tutte le nostre persone. Pur rimanendo molto vigili per quanto riguarda la gestione dei costi e la nostra attenzione incondizionata sulla desiderabilità dei nostri design,".All'assemblea degli azionisti del 17 aprile 2025, LVMH proporrà un dividendo di 13 euro per azione. Un acconto di 5,50 euro per azione è stato pagato il 4 dicembre 2024. Il saldo di 7,50 euro per azione sarà pagato il 28 aprile 2025.