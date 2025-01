Dexelance, ricavi 2024 in leggero aumento a 320 milioni di euro

Dexelance

(Teleborsa) -(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha chiuso ilcondi circa 320 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto all’esercizio 2023, già anno record per la società"Come da previsioni, il gruppo ha chiuso un ottimo quarto trimestre e con una marginalità in progressivo miglioramento rispetto ai precedenti trimestri", si legge in una nota.Infine, per effetto dell’andamento positivo registrato, il gruppo ha chiuso l'esercizio 2024 con una, rispetto a 14,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023.