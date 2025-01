Fondo sovrano norvegese, in portafoglio 112 società italiane e 8,1 miliardi di BTP

Unicredit

(Teleborsa) - Sonoche sono, il più grande al mondo per asset (oltre 1.600 miliardi di euro), secondo il resoconto a fine 2024 pubblicato oggi. Si tratta di un calo rispetto alle 133 dell'anno precedente, con il colosso degli investimenti che è uscito da società nel frattempo delistate o che hanno attraversato complesse vicende societarie, come indagini della magistratura o riposizionamenti del business.Le partecipazioni nell'azionario italiano(pari allo 0,6% degli investimenti complessivi del fondo), rispetto agli 11,17 miliardi di dollari dell'anno precedente.Ledetenute sono quelle in(1,72 miliardi di dollari, pari al 2,78%),(1,04 miliardi di dollari, pari al 1,44%),(945 milioni di dollari, pari al 1,33%),(736 milioni di dollari, pari al 0,71%) e(614 milioni di dollari, pari al 1,63%).Guardando alle, spiccano il 6,94% di, il 3,78% di, il 3,48% di, il 3,38% die il 3,26% di. Sono 32 le società in qui la quota supera il 2%.Tra le partecipazioni che, da un anno all'altro,ci sono:, Relatech, SAES Getters,, Salcef Group, Saras,, Take off, Tod's, Wiit. Diverse di queste società si sono delistate, mentre altre hanno attraversato lo scorso anno complesse vicende societarie (come indagini, aumenti di capitale, cali del mercato di riferimento o rilancio del business). Tra leci sono le matricole, ma ancheLein Italia valgono invece circa 10,8 miliardi di dollari (spalmati su 27 bond), di cui 8,1 miliardi di dollari sono(rispetto ai quasi 6 miliardi di euro dell'anno prima). Spiccano i 658 miliardi di dollari di Enel (su tre società del gruppo), i 329 miliardi di dollari di Eni, i 313 miliardi di dollari di Intesa Sanpaolo, i 274 di UniCredit e i 179 miliardi di dollari di Banco BPM.Gli investimenti inammontano a circa 308 milioni di dollari su 27 diversi asset, effettuati nella maggior parte dei casi con il partnerIldetenuti dal fondo sovrano norvegese al 31 dicembre 2024 ammonta a 22,3 miliardi di dollari, in aumento del 13,8% rispetto ai 19,6 miliardi di dollari dell'anno prima.