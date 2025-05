Mercati europei deboli, la crisi tedesca pesa su Francoforte

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.Francoforte in forte calo dopo il flop di Friedrich Merz , che non ha ottenuto voti sufficienti a formare un. Il parlamento federale tedesco (Bundestag) non ha votato la fiducia al suo governo di coalizione che comprende l'Unione dei conservatori (Cdu-Csu) ed i socialdemocratici (Spd). Si apre quindi una, una situazione di stallo che mai prima si era verificata inA Piazza Affari è il giorno dei conti trimestrali di. L'istituto di credito ha chiuso il primo trimestre 2025 con unin crescita del 13,6% a 2.615 milioni di euro, da 2.301 milioni del primo trimestre 2024. Il conto economico consolidato registra interessi netti pari a 3.632 milioni di euro, in diminuzione del 4,4% rispetto ai 3.801 milioni del quarto trimestre 2024 e dell'8% rispetto ai 3.947 milioni del primo trimestre 2024.Per Ferrari inizio di 2025 con ricavi e utile netto in crescita a doppia cifra . Lesono state pari a 3.593 unità (+0,9%): in calo le vendite in Asia (complessivamente -120 unità) mentre aumentano quelle in Europa e Americhe (rispettivamente +128 unità e +25 unità).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.382,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,07%.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,85%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,47%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 38.297 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 40.628 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,51%; senza direzione il(-0,08%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,32%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,36%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,30%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Tra i(+2,50%),(+1,71%),(+1,55%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%.