ILPRA, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

ILPRA

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 8,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 94%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha annunciato la creazione di una nuova filiale commerciale, ILPRA France S.a.S., con sede a Saint Bauzille de Montmel, in Francia.Gli analisti fanno notare che ciò si inserisce in una, volta a consolidare la posizione di ILPRA sui mercati esteri, che già nel 2023 rappresentano circa il 65% del fatturato totale del gruppo. L'aggiunta della Francia e dei suoi territori d'oltremare amplia ulteriormente la rete di distribuzione diretta, che ora si estende a 7 paesi (Italia, Regno Unito, Russia, Medio Oriente, Corea del Sud e Francia).Nonostante un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico difficile e da una riduzione della produttività del settore industriale, secondo le stime degli analisti, ILPRA è, con uno sconto rispettivamente del -58% e del -60% rispetto ai comparabili di mercato."Riteniamo che l', data la forza internazionale di ILPRA, che continua a svilupparsi e generare valore, nonostante le sfide incontrate in termini di produzione e un prezzo del -13,33% YTD", si legge nella ricerca.