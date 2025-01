Nasdaq, utile trimestrale in crescita. Ancora leader nelle IPO

Nasdaq

Lineage

Palantir

(Teleborsa) -, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l'omonimo listino, ha comunicato che idel 2024 sono stati di 4,6 miliardi di dollari (4,7 miliardi di dollari su base rettificata), con un aumento del 19% rispetto al 2023 (+9% su base rettificata). Ciò includeva i ricavi di Solutions, in aumento del 25%, + 10% su base rettificata. I ricavi netti del quarto trimestre 2024 sono stati di 1,2 miliardi di dollari, +10% su base rettificata.Glisono scesi del 7% nel 2024 e sono cresciuti del 72% nel quarto trimestre del 2024. Gli utili per azione rettificati sono rimasti invariati nel 2024 e sono cresciuti del 5% nel quarto trimestre del 2024, rispettivamente +11% e +10% su base organica."Il 2024 è statoper Nasdaq - ha detto la CEO Adena Friedman - Con l'integrazione di AxiomSL e Calypso in gran parte completata, abbiamo compiuto progressi sostanziali come azienda di piattaforma scalabile. Stiamo eseguendo bene le nostre priorità strategiche, tra cui la promozione di opportunità di vendita incrociata, l'innovazione nelle nostre soluzioni e l'espansione delle relazioni con i clienti con la nostra strategia One Nasdaq".Il Nasdaq ha ampliato la sua leadership nelle quotazioni anche nel 2024, mettendo a segno il. Per l'anno, il Nasdaq ha accolto 180 IPO, che rappresentano 23 miliardi di dollari di proventi totali raccolti. Le nuove quotazioni includevano 130 società operative, guidate da, la più grande IPO dell'anno. Nel 2024, il Nasdaq ha avuto un tasso di riuscita dell'80% tra le IPO di società operative idonee negli Stati Uniti.Nel terzo trimestre, il Nasdaq ha celebrato il suo, portando la capitalizzazione di mercato cumulativa dei trasferimenti a quasi 3 trilioni di dollari. La società ha avuto 14 nuovi trasferimenti nel quarto trimestre, tra cui, il più grande trasferimento su una borsa statunitense nel 2024, portando il totale a 30 nuovi switch con oltre 180 miliardi di dollari. di valore di mercato per l'anno.