Tonica Wall Street. Rimbalza settore tech con Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata al rialzo, dopo il pesante sell-off registrato dai titoli tech, la vigilia, a causa dei timori innescati dalla startup cinese DeepSeek, che ha messo a punto un nuovo modello di intelligenza artificiale mettendo di fatto in discussione la supremazia statunitense. Recupera terreno Nvidia dopo la pesante la discesa del giorno prima e sostiene il rimbalzo dell'intero settore tech.L'attenzione nel frattempo resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, partita ieri, che terminerà oggi: gli addetti ai lavori danno per scontata la conferma dell'attuale livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,31%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,92%. Su di giri il(+1,59%); come pure, positivo l'(+1,37%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,60%) e(+1,26%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,50%),(-1,39%) e(-1,04%).Tra i(+3,70%),(+3,65%),(+2,90%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,49%.scende del 2,36%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,05%.Al top tra i, si posizionano(+9,29%),(+8,78%),(+7,88%) e(+7,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,45%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 3,7 Mln barili; preced. -1,02 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 223K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. 2,2%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).