ENADA Primavera 2025: Il mondo del gaming si incontra a Rimini

(Teleborsa) - Si avvicina a grandi passi la, manifestazione didedicata all’industria dele dell’Associazione nazionale gestori gioco di Stato). Da lunedì 17 a mercoledì 19 febbraio 2025 il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni della Fiera di Rimini: in contemporanea, come di consueto, si svolgerà la– Rimini Amusement Show, sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro, componendo così all’interno del quartiere fieristico di IEG un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore.La 37a Enada Primavera sarà nuovamente un appuntamento unico di settore nel panorama fieristico per, leader nella produzione di supporti fisici, tecnologie, ricambi e servizi per il gioco land-based, sistemi di pagamento e di sicurezza e software per l’online gaming. Raddoppiate, rispetto alla passata edizione, le aziende estere partecipanti in fiera e provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Polonia, Regno Unito, Spagna, Taiwan.Gli operatori potranno inoltre partecipare asullo stato dell’arte del settore, le normative e le nuove frontiere digitali, grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni. Per loro, inoltre, nuove opportunità e interscambi di business saranno favorite dalla parziale contemporaneità durante le prime due giornate della fiera con la 10a edizione di, che ospiterà gli operatori del settore horeca, tra cui tanti pubblici esercizi, target di interesse anche per le aziende di ENADA e in particolare di quelle di RAS.Ilconvegnistico di Enada Primavera 2025Le tre giornate di Enada Primavera avranno inizio lunedì 17 febbraio alle 11:30 con l’evento di opening moderato dal direttore responsabile di AGIMEG Fabio Felici sul palco della Vision Arena. Seguirà, alle ore 12:00, la cerimonia di consegna del Premio ‘Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione’ e i riconoscimenti dell’Innovation District - il progetto organizzato con la main partnership di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori - alle migliori innovazioni presentate in fiera e alla migliore startup in grado di offrire tecnologie, servizi e soluzioni per l’industria del gaming e dell’amusement. Alle 14:00 la Vision Arena accoglierà il convegno curato da SAPAR che punterà i riflettori sui dati di mercato e sullo stato attuale del gioco pubblico in Italia.Nella seconda giornata sempre alle 14:00 si terrà l’incontro organizzato da GiocoNews "Nuove regole per un nuovo mercato: come cambia l'industria del gaming tra riordino e bandi", che offrirà u n focus sui nuovi scenari in seguito ai cambi regolatori intervenuti negli ultimi mesi: dal riordino dell'online a quello del fisico, passando per l'elenco dei Pvr fino al bando per le nuove concessioni online. Gli interventi dell’avvocato Stefano Sbordoni (Sbordoni&Partners), di Riccardo Sozzi, amministratore delegato Romagna Giochi e di rappresentanti di Global Starnet e Microgame saranno moderati da Mauro De Fabritiis, founder MDF Partners.Nel corso delle tre giornate di manifestazione si terrà inoltre la, il torneo di flipper sportivo organizzato da Luxury Games - società che distribuisce in esclusiva i flipper del produttore americano in Italia - in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica Ifpa Italia e che permette di guadagnare punti per il World Pinball Player Rankings (WPPR), oltre a rappresentare la terza tappa per il Circuito Nazionale ICS 2025 – Italian Championship Series.La competizione, che, verrà disputata nello spazio di Luxury Games esclusivamente sui flipper di Jersey Jack Pinball e permetterà ai giocatori professionisti, ma anche ai semplici amatori e dilettanti in erba, di misurarsi sulle versioni più ricercate dei migliori giochi realizzati dal celebre brand di flipper, con la possibilità di vincere diversi premi e di guadagnare punti preziosi validi per il ranking. In gara a Rimini ci saranno cinque flipper di Jersey Jack: " Toy Story", "Il Padrino", "Guns'n Roses", "Elton John" e "Avatar", tutti in versione "collector", oltre ad alcuni flipper disponibili in free play per i giocatori.