ENAV, downgrade a Hold di Equita post reset regolatorio e taglio stime

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasu, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, tagliando anche ilper azione (dai precedenti 4,6 euro). Il downgrade è arrivato in considerazione di:RP4 (periodo 2025-29), che porterà a tariffe base (ex-balance) più conservative delle attese; aumento dei costi effettivi a P&L, con possibilità di efficienze costi solo nella seconda parte di RP4 (2028-29).Equita ha quindi rivisto le stime 2025-29:2025 a 265 milioni di euro vs. precedente 322 milioni di euro(-18%), che raggiunge nel 2029 338 milioni di euro vs. precedente 393 milioni di euro (-14%), a causa di minori ricavi da tariffa e maggiori costi del personale; l'impatto si riflette direttamente anche sul, pari a 95 milioni di euro nel 2025 vs. precedente 135 milioni di euro (-30%) e 145 milioni di euro nel 2029 vs. precedente 186 milioni di euro (-22%)."Nonostante un dividend yield di circa il 7% nel 2025-29 possa essere un elemento di supporto nel breve, riteniamo che unnel medio/lungo-termine, ammenoché non ci sia un ritorno alla crescita di EBITDA e utili", si legge nella ricerca.