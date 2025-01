ESMA, indicazioni agli operatori per token non conformi al MiCAR

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha pubblicato unoin materia di prestazione diin relazione ad asset-referenced tokens (Arts) ed electronic money tokens (Emts) non conformi al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).Lo Statement èper le cripto-attività (crypto-asset service providers, Casp), autorizzati ai sensi del MiCAR nonché ai virtual asset service providers (Vasp) operanti sulla base della relativa disciplina nazionale applicabile.In particolare, l'ESMA ha evidenziato che: idi cripto-attività non possono rendere più disponibili per la negoziazione cripto-attività qualificabili come Arts o Emts nel caso in cui i relativi emittenti non siano autorizzati conformemente ai Titoli III e IV del Micar; in caso di dubbi sulla classificazione delle richiamate cripto-attività l'Esma ha invitato i Casp a contattare l'Autorità nazionale competente per maggiori informazioni.Inoltre, i Casp che svolgonoo alla richiesta di ammissione alla negoziazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività) devono astenersi dal prestare tali servizi quando questi ultimi permettano l'acquisto di Arts ed Emts non conformi al Micar.I predetti adempimenti devono essereIn relazione alle posizioni dei propri clienti in tali cripto-attività non compliant, i Casp possono continuare a offrire i suddetti servizi esclusivamente allo scopo difino alla fine del primo trimestre 2025.L'ESMA ha invitato i Casp ad avviaremirate ad accrescere la consapevolezza degli investitori sull'impatto dell'applicazione delle previsioni di MiCAR sugli Arts e gli Emts non autorizzati nell'Unione Europea. L'ESMA si aspetta inoltre che i Casp implementino procedure che facilitino la liquidazione dei predetti Arts ed Emts o la loro conversione in cripto-attività MiCAR compliant.