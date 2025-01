Generali, in nuovo piano 7 miliardi di dividendi ai soci. Donnet: acceleriamo perseguimento eccellenza

Generali

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il nuovo piano strategico triennale del Gruppo, "Lifetime Partner 27: Driving Excellence", che sarà presentato oggi a Venezia alla comunità finanziaria. Il piano prevede "per il periodo 2025-2027". In particolare, è prevista una, pari a un +8-10% medio annuo dell'utile per azione. Una "", superiore a 11 miliardi di euro di flussi di cassa netti cumulativi e un "" del 10% medio annuo "con ratchet policy".Il Gruppo punterà inoltre a una generazione normalizzata di capitale superiore a 14 miliardi di euro in arco di piano. "Tutto ciò - si legge nella nota di Generali - riflette la coerente implementazione del framework di gestione del capitale del Gruppo e il forte impegno ad aumentare i rendimenti per gli azionisti".Di conseguenza, Generali si impegna a raggiungere una crescita del dividendo per azione (DPS) superiore al 10% medio annuo, con l'obiettivo di distribuire oltre 7 miliardi di euro di dividendi cumulativi nell'arco di piano, corrispondenti a circa il 30% in più rispetto ai 5,5 miliardi di euro distribuiti nel corso del precedente piano 'Lifetime Partner 2024: Driving Growth'., sono destinati "aed altre modalità di allocazione del capitale (i.e. M&A)". Il Gruppo si impegna a realizzare, annualmente, un piano di riacquisto di azioni proprie pari ad "almeno 0,5 miliardi", con l'importo "da valutare all'inizio di ogni anno", per un importo complessivo di "almeno" 1,5 miliardi di euro nell'arco di piano.E' stato già confermato per il 2025 un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 0,5 miliardi di euro, soggetto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti e delle autorità competenti. Il Gruppo "valuterà le opportunità di M&A con un approccio rigoroso e disciplinato, confrontando inoltre ogni potenziale operazione con i piani di riacquisto di azioni proprie". L'allocazione interna di capitale a supporto della crescita del business e di iniziative strategiche è attesa tra 0,5 e 0,7 miliardi di euro.Il, ha affermato: “Generali ha raggiunto e superato con successo gli obiettivi finanziari del nostro piano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ pur in un complesso contesto a livello globale.con l’obiettivo di guidare un’ulteriore crescita degli utili e della generazione di cassa, puntando alla crescita a doppia cifra del dividendo per azione che porti, nell'arco del piano, a oltre 7 miliardi di euro in dividendi cumulativi, cui si aggiunge l’impegno a realizzare almeno 1,5 miliardi di euro nel riacquisto di azioni proprie, compreso il piano di buyback da 500 milioni di euro che abbiamo presentato oggi e che avvieremo nel corso del 2025. Grazie al nostro piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, continua il top manager,, nel nostro modello operativo di Gruppo e nelle nostre competenze chiave., nuove tecnologie e nella formazione delle nostre persone per cogliere le opportunità che derivano dai trend emergenti, dalle aspettative dei clienti in continuo cambiamento e da un contesto di mercato in rapida evoluzione. La combinazione della nostra leadership nel settore Danni e Vita con la nostra piattaforma globale di Asset Management – che potrebbe ulteriormente essere trasformata dalla nostra proposta di partnership con BPCE – rappresenta un potente fattore distintivo che può creare significativo valore. Generali, conclude Donnet, è pronta, ancora una volta, ad essere al fianco delle persone, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese e a portare, attraverso il piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’,”.