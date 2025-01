IEG, Pescare Show Rimini: novità di mercato, tecniche ed esperti al salone della pesca sportiva e nautica da diporto

IEG - Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Dallepiù tecniche ai viaggi di pesca più avventurosi, passando per le ultime novità nel campo della nautica: da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025, Rimini si trasforma nel cuore pulsante del mondo dellacon, per la prima volta nel quartiere fieristico riminese. Al salone organizzato da, esperti e curiosi potranno scoprire le ultime novità del settore e mettersi alla prova con dimostrazioni tecniche e tantissime altre attività che coinvolgono Rimini e il suo territorio all’insegna della pesca sportiva. Un’attività che rappresenta una community in crescita e che in Emilia-Romagna unisce una base consistente di appassionati: in questa regione risiede circa l’8% dei pescatori tesserati- Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (dati 2024).Pescare Show Rimini non è solo un, ma una manifestazione che coinvolge attivamente il territorio con attività che escono dai padiglioni della fiera. A partire dalal, centro sportivo e didattico FIPSAS, nella mattinata di domenica 9 febbraio: i vincitori verranno premiati in fiera nel pomeriggio per le diverse categorie in gara. Sempre domenica 9 febbraio, dalle 8.30 alle 10.30, la Darsena di Rimini, nella zona antistante il, ospiterà attività all’aperto curate da Fishing & Biodiversity per esercitarsi nel Light Rock Fishing, tecnica di pesca con attrezzature leggere. A Pescare Show Rimini, alla presenza della Federazione Italiana Motonautica, saranno premiati i vincitori del 1° trofeo Repubblica di San Marino “Pescare Show”, competizione di moto d'acqua cronometrata organizzata dain collaborazione con Pescare Show e IEG, che si è tenuta il 26 gennaio nelle acque antistanti il Lido San Giuliano a Rimini, con la partecipazione di oltre 30 atleti. In fiera, presso lo stand del Club Nautico di Rimini, ci sarà anche la consegna dei passaporti IGFA- International Game Fish Association a tutti i bambini delle scuole primarie del territorio che hanno partecipato alle attività di approfondimento e divulgazione di biologia marina svolte con le biologhe marine Carlotta Santolini e Chiara Gambardella.E poi, tante le proposte da scoprire in, per tutte le. Dai marchi storici come Trabucco, Tubertini, Maver e Artico, passando per i top brand della pesca in mare, come Sunrise, presente con Avet Reel, Borderline con Accurate, Scorziello SaSa con brand come Jatsui, Tica e Falcon, Normic con le sue novità da testare attraverso il simulatore. E ancora, i marchi di punta distribuiti da Boscolo Sport, tra i quali Varivas, ZMAN, MV110, JLC, brand spagnolo per la prima volta al Pescare Show, e molti altri, in una vera esplosione di novità per tutti i gusti. Gli amanti della pesca a mosca troveranno idi H2O e The Butcher, 54 Dean Street, Fly Shop La Vallata e AT. Rods, con canne artigianali e attrezzature esclusive.E per chi sognadi pesca, in luoghi esotici e non, saranno presenti tour operator specializzati come Go to Fish, River Fishing Mongolia, Denmark Fishing Lodge e Inland Fisheries Ireland. Rimanendo in Italia, conferma la sua storica presenza Trentino Fishing, mentre debuttano a Pescare Show Turismo Torino e Provincia con l’offerta dedicata alla Val di Susa e Ars Tronto (Ascoli Piceno) con la FIPSAS Comitato Regione Marche. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche, i corsi e gli incontri con grandi nomi del settore, per un'esperienza davvero completa.Pescare Show offrirà anche un'ampia sezione dedicata allae all’. Tra le tante, spicca l'anteprima mondiale del Tuccoli T295 SF Montecristo, un gioiello del mare equipaggiato con due potenti motori Suzuki DF300AP. Questo evento esclusivo, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 12, sarà l'occasione per ammirare da vicino le ultime innovazioni nel mondo della nautica da diporto e scoprire tutte le caratteristiche di questa imbarcazione pensata per soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti e degli amanti della crociera. In fiera anche Garmin, Lowrance, Raymarine, KD Italy con i brand Humminbird, Minn Kota e Cannon e Furuno Italia, che presenteranno le loro ultime tecnologie per la navigazione. Faranno il loro debutto a Pescare Show Acquasport Nautica con il nuovissimo Tiger Marine 850 OP Sport Fishing, Quick Italy con MC2 insieme al cantiere Scandinavian Boat e Gruppo MED.sarà possibile incontrare idelle diverse tecniche di pesca. Hans van Klinken, l’inventore del celebre Klinkhammer, conosciuto dagli amanti della pesca a mosca, presenterà il suo nuovo libro The Klink, Davide Muccino Zarlenga spiegherà i segreti della tecnica giapponese Tenkara, Andrea Malzanini insegnerà a creare mosche classiche, Max Malli, fondatore del movimento “the Spey Band”, racconterà i dietro le quinte della tecnica Spey con canna a due mani e Aldo Menghini condividerà la sua esperienza tra tecnica tradizionale e Tenkara. Inoltre, saranno presenti ospiti speciali come Valerio Santagostino, campione italiano nella specialità di pesca a mosca da Belly Boat, Marco Volpi, vero e proprio punto di riferimento in Italia e all’estero per la pesca in mare. Insieme a Roberto Ripamonti, divulgatore di tutte le tecniche di pesca in acque interne e in mare, e Gionata Paolicchi, video-foto reporter e giornalista nel settore della pesca sportiva oltre che guida di pesca in paesi come Canada, Alaska, Cuba, Madagascar.