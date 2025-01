Maturità 2025: ecco le novità per l'ammissione e le prove finali

(Teleborsa) - La, che inizierà il 18 giugno alle 8.30 con la prova di italiano, presenta alcune importanti novità. Gli studenti della classe 2006 dovranno affrontare(in sostituzione del Greco dell'anno scorso) e laUna novità significativa riguarda, ora denominata Ptco (percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento), che diventa requisito per l'ammissione all'esame, come previsto da una norma del 2017 mai applicata precedentemente. Inoltre, gli studenti che, che sarà parte integrante dell'esame orale.Questa riforma del voto di condotta, voluta dal ministro Valditara, non è ben accolta dal, che solleva, sostenendo che scuole e studenti non siano ancora pronti. Il ministro, tuttavia, ha assicurato che l'esame consentirà a ogni studente di esprimere al meglio quanto appreso, includendo anche una valutazione del comportamento, con l'obiettivo di innalzare gli standard qualitativi della scuola.Per quanto riguarda le prove,, l’indirizzo Sportivo e Scienze applicate, mentre altre materie specifiche saranno previste per gli altri licei e istituti tecnici, come Lingua straniera, Diritto ed Economia politica, Economia aziendale, e Informatica. Le Commissioni d'esame saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni, con il colloquio finale mirato a verificare il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti.