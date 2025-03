Riforma Medicina: via il test d'ingresso, arriva il semestre "filtro"

(Teleborsa) -, tanto attesa,. La Camera ha approvato in via definitiva la riforma, con 149 voti a favore e 63 contrari. Ora, il Ministero dell'Università e della Ricerca dovrà procedere con, promessi in tempi rapidissimi dal, dal momento che il tempo a disposizione degli Atenei per l'adeguamento delle nuove regole è pochissimo.Il cambio delle regole di accesso alle facoltà universitarie mediche, che comprendono, sarà operativo dale prevede l'- solo per gli Atenei statali e non anche quelli privati - ed una "selezione" spostata più avanti, dopo un", al termine del quale proseguiranno solo gli studenti migliori."Il numero chiuso è superato, avremo 30mila studenti in più di qui ai prossimi anni e ci saranno 6 mesi caratterizzanti in cui gli studenti si formeranno", ha esultato il Ministro Bernini, che definisce questo risuotato un "impegno" assusnto dal governo "per permettere a tanti ragazzi e ragazze aspiranti medici di mettersi alla prova, studiando e passando i primi esami universitari anziché dover far dipendere il giudizio sul proprio percorso da una prova a crocette". Una vittoria - ha concluso - del "talento" e della "meritocrazia".Ma cosa prevede la riforma? La novità più attesa era appunto la fine del numero chiuso, che vienee materie qualificanti. Al termine di questo primo percorso, sarà stilata una, basata sui crediti formativi ottenuti agi esami universitari e conda altri percorsi di area sanitaria. ne conseguirà la scelta della sede in base alla graduatoria nazionale, alla preferenza degli studenti e alle disponibilità dei posti dell'Ateneo.