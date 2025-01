Wall Street in ribasso dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, nel giorno i cui la Federal Reserve ha confermato i livelli dei tassi di interesse. Il presidente Jerome Powell ha avvertito che se l'inflazione non dovesse mostrare progressi e tornare a calare verso il livello obiettivo la banca centrale americana potrà tenerli fermi più a lungo.Iltermina con un calo dello 0,31%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 6.039 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,53%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,09%),(-0,57%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,94%),(+1,32%),(+0,94%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,32%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,09%.Tra i(+8,14%),(+6,34%),(+4,70%) e(+4,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,39%.Crolla, con una flessione del 4,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,10%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,90%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 223K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0%; preced. 2,2%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)15:45: PMI Chicago (atteso 40,6 punti; preced. 36,9 punti).