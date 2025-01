Aeroporti chiudono un 2024 da record: sfiorati i 220 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -si rivela un anno, che continua ad evidenziare una crescita a due cifre e cresce soprattutto sulle destinazioni internazionali. L'anno scorso sono transitatirispetto al 2023. Di questi,. E' quanto emerge dagli ultimi dati diPer la prima volta dal 2019, latorna, quindi,, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale., nell’anno appena concluso, segnano un pieno recupero dei volumi: con unarispetto al 2023, raggiungono 1,7 milioni di unità e superano per la prima volta i livelli registrati nel 2019, prima della pandemia.Fra isi confermacon 49,2 milioni di passeggeri, seguita dacon 28,9 milioni econ 17,3 milioni. Seguonoche si aggirano sui 12 milioni e Bologna e Milano Linate sui 10 milioni. Chiudono la top tenAnalizzando, inoltre, i dati per classe dimensionale di aeroporto, emerge come nel 2024 tutti gli scali abbiano contribuito alla crescita del sistema aeroportuale nazionale, con percentuali di incremento che variano tra il 5,7% (nella classe 1-5 mln di passeggeri) e il 16,5% (per gli scali con meno di 1 mln di passeggeri).che, condi merce trasportata, supera il traguardo storico del 2017 (1,15), con una crescita, rispetto al 2023, più marcata nei primi 8 mesi dell’anno.si conferma il: con 727 mila tonnellate di merce avio, rappresenta il 62% del mercato, seguito da, con il 23% dei volumi di merce trasportata per via aerea.