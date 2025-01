Auto, Urso: "Rimuovere multe necessario ma non sufficiente"

(Teleborsa) - "Io credo che le multe siano un ostacolo insormontabile per l'industria europea che sarebbe penalizzata per 15 miliardi di euro: la loro". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a Radio24, parlando delle multeParlando del non paper presentato in Europa per la revisione del green deal, Urso ha aggiunto che "non possiamo non far finta che l'elefante sia già nella nostra stanza". "Sono assolutamente fiducioso - ha concluso -in questi due anni è cresciuta. La prospettiva,ha detto Urso rispondendo a una domanda sulla crescita del Pil nel 2024 diffusa ieri dall'Istat, con una variazione nulla nel quarto trimestre dello scorso anno.