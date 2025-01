(Teleborsa) - L' OPS di MPS su Mediobanca , "se andasse a buon fine, porrebbe rischi di esecuzione e potrebbe danneggiare la rete di Mediobanca". Lo scrive Fitch Ratings in una nota sull'operazione, in cui sottolinea che l'offerta "deve affrontare molti ostacoli, il che rende l'accordo altamente incerto".Secondo Fitch "è troppo presto per valutare appieno le implicazioni per i rating".