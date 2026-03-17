UniCredit, Fitch: acquisto di Commerz potrebbe migliorare merito creditizio a lungo termine

(Teleborsa) - Un'acquisizione completa di Commerzbank da parte di UniCredit potrebbe migliorare il merito creditizio del gruppo combinato nel lungo termine e supportare la strategia paneuropea di UniCredit. Lo afferma Fitch Ratings, sottolineando però che l'operazione comporterebbe dei rischi di esecuzione, data la sua natura non sollecitata e l'attuale incertezza del contesto geopolitico e di mercato. L'OPS su Commerzbank non ha un impatto immediato sul rating di UniCredit (A-/Stabile), poiché il raggiungimento del controllo effettivo rimane improbabile in base ai termini dell'offerta e alle difficoltà in Germania.



Il superamento della soglia del 30% potrebbe in definitiva dare a UniCredit la flessibilità necessaria per effettuare acquisti sul mercato aperto di azioni Commerzbank. Considerati i termini dell'offerta, la partecipazione di UniCredit potrebbe superare di poco il 30% al termine del periodo di scambio. Ciò probabilmente impedirebbe a UniCredit di raggiungere il controllo effettivo. Pertanto, la società continuerebbe a consolidare la propria partecipazione utilizzando il metodo del patrimonio netto, con conseguenti impatti trascurabili sul capitale, data l'emissione di nuove azioni a supporto dell'offerta. Anche gli incrementi di partecipazione avrebbero solo effetti moderati sugli utili in assenza di un controllo effettivo.



Secondo Fitch, un'acquisizione completa presenta ancora ostacoli significativi. Tuttavia, un'acquisizione potrebbe avere implicazioni positive sul rating nel lungo termine se i rischi di esecuzione e il processo di ristrutturazione saranno gestiti efficacemente, nonostante la volatilità del contesto a breve termine, e se i parametri patrimoniali dell'entità risultante dalla fusione rimarranno solidi. "Un'acquisizione completa potrebbe supportare o migliorare la nostra valutazione del contesto operativo, del profilo aziendale e della qualità degli attivi di UniCredit, riducendo significativamente la sensibilità alla situazione italiana", si legge nell'analisi dell'agenzia di rating.



UniCredit calcola che il raggiungimento del 100% della proprietà, sebbene improbabile in questa fase, potrebbe ridurre il suo coefficiente CET1 di circa 200 punti base. Fitch considererebbe tale riduzione coerente con i rating della banca. Fitch stima che l'impatto potrebbe variare significativamente a seconda delle ipotesi relative alla potenziale introduzione di una componente in contanti (ad esempio, per aumentare il premio offerto), all'ammontare finale delle partecipazioni di minoranza post-acquisizione e alle forti oscillazioni di mercato, soprattutto data l'attuale volatilità.



Tuttavia, la comprovata disciplina finanziaria e la credibilità operativa di UniCredit limitano il rischio di un'eccessiva riduzione del capitale o di un indebolimento duraturo degli utili. Fitch valuta la capitalizzazione di UniCredit in base al coefficiente CET1 obiettivo della banca, pari al 12,5%-13% (fine 2025: 14,7%), e prevede che il coefficiente per la potenziale entità combinata rimanga in linea con tale obiettivo.



"In caso di acquisizione completa, la redditività del gruppo combinato risulterebbe significativamente inferiore alle nostre previsioni per UniCredit nel breve termine - viene sottolineato - Ciò sarebbe dovuto ai costi di integrazione e ristrutturazione e alla minore redditività operativa di Commerzbank. La performance operativa dovrebbe migliorare gradualmente con la concretizzazione dei risparmi sui costi e delle sinergie, rimanendo al di sopra della media delle grandi banche europee".

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