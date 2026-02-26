Risiko bancario, Viola: indagini confermano coordinamento Delfin e Caltagirone

Generali

(Teleborsa) - A partire dal 2019 è emersa Unadei gruppidi "ottenere il" attraverso "condotte assolutamente parallele" mantenute nel corso del tempo e concretizzatesi nell'acquisizione di azioni di Generali ee nelle condotte tenute in occasione delle assemblee e dell'avvicendamento nelle cariche sociali. E' quanto confermato da, nel corso dell'audizione alla, inizialmente all'esito di diversi tentativi, sembra avergli odierni indagati - questo è l'assunto della Procura - ad, ossia l'acquisizione del controllo di Mediobanca, in funzione di quell'altro obiettivo, attraverso il coinvolgimento di", ha spiegato Viola.Secondo Viola, isi possono leggere come il "nei confronti di Mediobanca", senza però offrire al mercato la necessaria trasparenza su questa "saldatura di interessi" e sulle relative conseguenze.Il Procuratore ha poi confermato che glirelativi allo sviluppo dell'OPS hanno fornito "dei fatti ed hanno consentito di "sull'esistenza di un, in particolare attraverso gli esiti delle intercettazioni telefoniche".Dalle ricostruzioni degli investigatori si evince ilfra i due soci già a partire dal 2019, "quando si era registrato undei due soci, mediate il parallelo rafforzamento delle rispettive partecipazioni azionarie". In seguito, fra il 2020 ed il l 2022, "si è assistito a una crescita delle rispettive quote e ai primi segnali di coordinamento", ma "l'unità di intenti è stata evidenziata in un esposto presentato da Mediobanca a Consob nel gennaio 2025" dopo il lancio dell'offerta di MPS su Piazzetta Cuccia, in cui "si segnalava come di fatto dietro l'OPS di MPS ci sarebbe stato un accordo occulto tra Delfin e Caltagirone per acquisire Mediobanca e successivamente Generali ai danni di altri potenziali investitori".