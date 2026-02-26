Risiko bancario, Viola: indagini confermano coordinamento Delfin e Caltagirone

(Teleborsa) - A partire dal 2019 è emersa Una "volontà comune"
dei gruppi Delfin e Caltagirone
di "ottenere il controllo delle Generali
" attraverso "condotte assolutamente parallele" mantenute nel corso del tempo e concretizzatesi nell'acquisizione di azioni di Generali e Mediobanca
e nelle condotte tenute in occasione delle assemblee e dell'avvicendamento nelle cariche sociali. E' quanto confermato da Marcello Viola, procuratore capo di Milano
, nel corso dell'audizione alla Commissione di inchiesta sulle banche in Senato
.
"L'insuccesso del proposito
, inizialmente all'esito di diversi tentativi, sembra aver indotto
gli odierni indagati - questo è l'assunto della Procura - ad adottare una strategia differente
, ossia l'acquisizione del controllo di Mediobanca, in funzione di quell'altro obiettivo, attraverso il coinvolgimento di Mps
", ha spiegato Viola.
Secondo Viola, i fatti accaduti fra il 2024 ed il 2025,
si possono leggere come il "saldarsi di interessi di vecchia data con quelli più recenti di Mps
nei confronti di Mediobanca", senza però offrire al mercato la necessaria trasparenza su questa "saldatura di interessi" e sulle relative conseguenze.
Il Procuratore ha poi confermato che gli accertamenti
relativi allo sviluppo dell'OPS hanno fornito "ulteriori conferme di tale lettura"
dei fatti ed hanno consentito di "acquisire significativi riscontri indiretti
sull'esistenza di un concerto non dichiarato
, in particolare attraverso gli esiti delle intercettazioni telefoniche".
Dalle ricostruzioni degli investigatori si evince il "presunto accordo"
fra i due soci già a partire dal 2019, "quando si era registrato un avvicinamento strategico
dei due soci, mediate il parallelo rafforzamento delle rispettive partecipazioni azionarie". In seguito, fra il 2020 ed il l 2022, "si è assistito a una crescita delle rispettive quote e ai primi segnali di coordinamento", ma "l'unità di intenti è stata evidenziata in un esposto presentato da Mediobanca a Consob nel gennaio 2025" dopo il lancio dell'offerta di MPS su Piazzetta Cuccia, in cui "si segnalava come di fatto dietro l'OPS di MPS ci sarebbe stato un accordo occulto tra Delfin e Caltagirone per acquisire Mediobanca e successivamente Generali ai danni di altri potenziali investitori".