Unicredit, Fitch: possibile rialzo del rating con controllo di Commerzbank

(Teleborsa) - Secondo gli esperti di Fitch, intervenuti durante un webinar sul settore bancario italiano, l'operazione transfrontaliera di Unicredit potrebbe avere risvolti favorevoli. "Se Unicredit fosse in grado di raggiungere il controllo effettivo su Commerzbank, allora questo potrebbe avere implicazioni positive sul rating del gruppo nel lungo termine", ha spiegato l'agenzia.



Tale scenario si concretizzerebbe "se il rischio di esecuzione di tale operazione è ben gestito" e se la traiettoria del capitale rimarrà coerente con i parametri attuali.



Fitch monitorerà inoltre che la redditività, dopo un iniziale calo dovuto ai "costi di ristrutturazione molto elevati", si riprenda fino a un livello "superiore alla media europea, data la composizione del business del gruppo". Gli analisti hanno tuttavia frenato gli entusiasmi facili, sottolineando che "è difficile predire che cosa succederà e bisognerà monitorare la situazione".

Condividi

```