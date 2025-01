Gefran acquista il 22% della scale-up 40Factory per 4 milioni di euro

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha sottoscritto un, scale-up con sede operativa a Piacenza. L'accordo prevede l'ingresso di Gefran nella compagine societaria di 40Factory tramite aumento di capitale, a seguito del quale Gefran arriverà a detenere una quota pari al 22% del capitale per un corrispettivo totale di(versato in denaro, tramite l'utilizzo di mezzi propri).Fondata nel 2018 dall'imprenditore Camillo Ghelfi assieme ai soci fondatori, 40Factory è una scale-up tech che offre ai costruttori di macchine industriali e agli utilizzatori finali una piattaforma Industrial loT (Internet of Things) per la raccolta ed utilizzo dei dati degli impianti ed è proprietaria di un sistema di intelligenza artificiale generativa dedicato all'assistenza nell'utilizzo delle macchine industriali. La società ha chiuso il 2024 con unsuperiore a 1,5 milioni di euro e prevede di raggiungere quota 3 milioni nel 2025."Siamo molto soddisfatti di questa operazione, che rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita - commenta l'- Eravamo alla ricerca di una realtà che ci consentisse di integrare la nostra offerta di prodotti e soluzioni con servizi in grado di soddisfare completamente le esigenze dei clienti che affrontano le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Abbiamo trovato in 40Factory un partner con solide competenze in ambito IoT e AI generativa, che condivide con noi un approccio fortemente orientato alla collaborazione e al supporto degli OEM".