Borsa, titoli case automobilistiche UE in netto calo: effetto dazi USA

(Teleborsa) - Si muovono ancora in netto calo i titoli di molti dei produttori di auto in Europa, confermando la debolezza dell'avvio, innescata dalla notizia giunta nel fine settimana cheda diversi paesi, tra cui Canada e Messico. Peraltro il presidente Donald Trump ha aggiunto che i dazi sulle importazioni dall'Europa arriveranno "molto presto".Non si tratta di una notizia a sorpresa, in quanto, ma forse gli investitori speravano che il Tycoon tornasse sui propri passi o annunciasse misure più morbide.Tra i player del settore, a Francofortecrolla del 5%,del 4%,del 4,7%. Sulla piazza di Parigi,limita la discesa allo 0,6% dopo un iniziale scivolone. A Piazza Affaricrolla del 6,02%.