Milano 16:29
43.283 +1,48%
Nasdaq 16:29
25.170 +2,15%
Dow Jones 16:29
46.830 +1,50%
Londra 16:29
9.591 +0,88%
Francoforte 16:29
23.510 +1,50%

USA, Vendita case esistenti (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case esistenti (MoM) in ottobre
USA, Vendita case esistenti in ottobre su base mensile (MoM) +1,2%, in calo rispetto al precedente +1,3%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```