Giovedì 20 Novembre 2025, ore 16.46
USA, Vendita case esistenti (MoM) in ottobre
20 novembre 2025 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in ottobre su base mensile (MoM) +1,2%
, in calo rispetto al precedente +1,3%.
